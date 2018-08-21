Пострадавшие кандидаты в гордуму Екатеринбурга обратятся к Памфиловой, Цуканову и в правоохранительные органы

В Екатеринбурге завтра пройдёт пресс-конференция на тему "Криминальные выборы в городе". На ней планируется обсудить ход избирательной кампании, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Не проходит практически ни одного дня без нападений на работников избирательных штабов или самих кандидатов, без порчи их имущества и угроз в адрес членов их семей. Криминальные происшествия начались еще накануне праймериз "Единой России", и с тех пор их количество только возрастает, а география расширяется", - сообщает пресс-центр "Комсомольская правда-Урал" в анонсе к мероприятию.

Также в конце пресс-конференции будет составлено обращение на имя председателя ЦИК РФ Эллы Памфиловой, полномочного представителя Президента в УрФО Николая Цуканова, заместителя генерального прокурора РФ в УрФО Юрия Пономарева, начальника ГУ МВД по Свердловской области Михаила Бородина и начальника УФСБ по Свердловской области Александра Вяткина.