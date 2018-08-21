ОНФ: Минкомсвязи представило президенту невнятный ответ о закреплении 22-й кнопки за местными телеканалами

Минкомсвязи не смогло представить президенту внятный ответ о закреплении 22-й кнопки за муниципальными телеканалами, заявили Накануне.RU в пресс-службе Общероссийского народного фронта (ОНФ).

Напомним, Ассоциация городских телерадиовещателей от имени 40 региональных телекомпаний обратилась к сопредседателю Центрального штаба ОНФ Ольге Тимофеевой с просьбой организовать широкое обсуждение исполнения поручения президента РФ о закреплении 22-й кнопки на телевизионном пульте за местными каналами.

Ранее такое решение было принято для региональных телеканалов, которые получили 21-ю кнопку на телевизионном пульте также по предложению ОНФ.

По итогам медиафорума независимых региональных и местных СМИ "Правда и справедливость", который провел Народный фронт в марте 2018 года, президент РФ поручил правительству до 1 июля решить вопрос целесообразности закрепления 22-й кнопки на телевизионном пульте за муниципальными телеканалами.

В итоге министерство в своем докладе не представило ни анализа ситуации в сфере муниципального телевидения, ни обоснованных аргументов против решения вопроса, отметили в ОНФ.

Минкомсвязи пришло к выводу, что всего лишь 20 телеканалов в стране могли бы претендовать на 22-ю кнопку. Хотя в мае заместитель министра Алексей Волин заявлял, что таких претендентов может быть гораздо больше, и Роскомнадзору только конкурсов на получение 22-й кнопки нужно было бы провести не менее 1500.

Центр правовой поддержки журналистов ОНФ совместно с Ассоциацией городских телерадиокомпаний провели свой мониторинг, использовав те же критерии отбора, что и Минкомсвязь. Он показал, что в стране насчитывается 144 муниципальных телеканала, которые отвечают упомянутым требованиям и могут на конкурсной основе претендовать на 22-ю позицию на телевизионном пульте.

Второй аргумент Минкомсвязи о том, что передача кнопки муниципальным каналам приведет к усугублению неравенства в обеспечении населения местным телерадиовещанием, также слабо обоснован, считают эксперты Народного фронта.

"На наш взгляд, муниципальные и региональные телеканалы были поставлены в заведомо неравное положение еще при введении первого и второго мультиплексов, куда изначально вошли исключительно федеральные каналы. Эту несправедливость по отношению к региональным телеканалам удалось устранить только после того, как в июле 2016 году Госдума приняла поправки о закреплении за ними 21-й позиции в сетке вещания. Закрепление 22-й кнопки за муниципальным телевидением – это следующий шаг, который позволит поставить его в равное положение с федеральными и региональными каналами", – отметила руководитель Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, координатор законодательных инициатив Народного фронта в Госдуме Наталья Костенко.

Кроме того, Минкомсвязи указывает в докладе на то, что закрепление 22-й позиции за муниципальными каналами потребует дополнительных финансовых затрат со стороны операторов кабельного телевидения. Эксперты Народного фронта считают этот аргумент весомым, но не видят его непреодолимым препятствием.

Ранее эксперты ОНФ разработали законопроект о закреплении 22-й кнопки за обязательными общедоступными телеканалами муниципального образования, который закладывает в качестве основного такой же критерий, как и для региональных телеканалов: эфир должен на 75% состоять из национальной продукции. При этом законопроектом предусматривается положение о том, что муниципальные телеканалы должны будут иметь круглосуточное вещание и выделить не менее 50% эфирного времени в своих информационных программах на освещение местных тем. При этом доля информационных, информационно-просветительских и информационно-аналитических программ должна будет занимать не менее 15% вещания.