"Бунт" в прикамской колонии для силовиков начался с избиения зэка за сотрудничество с руководством

Следователи начали проверку массовых беспорядков в колонии №37, которые в управлении ФСИН назвали "провокацией с целью смещения начальника учреждения", сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевого управления СКР.

По версии следствия, 17 августа в жилом помещении одного из отрядов ИК-37 группа осужденных попыталась организовать крупный бунт. Зачинщики избили одного из осужденных из мести за его помощь администрации колонии. Беспорядки пресекли сотрудники учреждения.

Напомним, ранее в пресс-службе краевого управления ФСИН Накануне.RU рассказали, что "бунт" – манипуляция заключенных родственниками и СМИ для того, чтобы сместить исполнительного и требовательного начальника учреждения.