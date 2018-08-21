Сразу две мечети откроют в Тобольском районе на этой неделе

В Тобольском районе на этой неделе откроют сразу две мечети. Об этом корреспонденту Накануне.RU сообщил начальник отдела по взаимодействию с религиозными организациями комитета по делам национальностей Тюменской области Александр Шевелев.

Первая мечеть откроется в поселке Прииртышский. Ее строили с нуля - за счет частных пожертвований. Строительство объекта началось в 2013 г. В здании имеются мужской и женский молельные залы, комнаты для омовения. Одновременно мечеть может принять более 100 верующих. Открытие состоится 23 августа.

24 августа будет открыта мечеть в деревне Иртышатские Юрты. Она была построена в конце XIX в. и передана на реставрацию в 2014 г. Работы велись при поддержке региональных властей, местного самоуправления, мусульманской общины и бизнеса.

По некоторым данным, на открытии мечетей будет присутствовать главный муфтий Духовного управления мусульман Азиатской части России Нафик Аширов.