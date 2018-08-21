Артюхов пообещал Путину сдать раньше на год третью очередь завода "Ямал СПГ"

И.о. главы Ямала Дмитрий Артюхов во время встречи с Владимиром Путиным в Ново-Огарево рассказал президенту об экономическом развитии округа и пообещал, что третья очереь завода "Ямал СПГ" будет открыта на год раньше, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

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Артюхов поблагодарил Путина за поддержку арктических проектов и отметил, что "есть все для того, чтобы уже этой зимой – с опережением сроков – начать строительство самого сложного, важного элемента "Северного широтного хода" – совмещенного моста через Обь. Губернатор отметил, железнодорожная часть нужна для экономики, а автомобильная имеет большую социальную нагрузку: на двух берегах – два города. Длина всего проекта – 350 км, но, учитывая необходимость развития подходов, она вырастет до 700 км.

Говоря о северном полигоне, который идет вплоть до Балтики, Артюхов рассказал, что "там идут дополнительно 1,5 тыс. км, которые также подлежат усилению. При этом следующая задача – привести "Российские железные дороги" в Сабетту. Для этого власти округа работают с перевозчиком и "Газпромом".

В целом экономика развивается устойчиво, отметил Артюхов. В первом полугодии рост промышленного производства – 12%. "Газпром" планирует в следующем году раньше сроков выйти на Харасавэйское месторождение, позже – на Бованенковское. По словам врио, компания себя очень ответственно ведет в округе. Есть много совместных проектов, связанных с развитием и городов, и волонтерства, и экологии.

Артюхов добавил, что один из главных проектов арктического региона "Ямал СПГ" также работает с опережением графика – уже запущена вторая очередь. До конца года – быстрее на год, чем планировалось – должна быть введена третья. Глава округа уверен, что все запланированные крупнейшие проекты, в том числе и "Арктик СПГ-2", успешно воплотятся в жизнь.