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Жительницу уральского села судят за попытку привлечь внимание к проблемам ЖКХ
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суд (2016) | Фото:Накануне.RU

Жительницу села Покровское Горноуральского городского округа Ирину Куценок судят за то, что она попыталась привлечь внимание к проблемам ЖКХ. Заявление на нее подала глава местной администрации.
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Как рассказала Накануне.RU Ирина Куценок, в 2016 году у них был осуществлен пилотный проект по вводу в эксплуатацию приборов учета за коммунальные ресурсы, и до июня 2017-го отсутствовала горячая вода. Тогда после обращения в различные инстанции воду все-таки дали.

"Сейчас лето наступило - 1 июня опять ее отключили. Я обратилась в администрацию и к ресурсникам - на какой период будет отключена горячая вода. Ресурсники молчат, а в администрации сказали - две недели", - рассказала жительница села.

По ее словам, прошло два месяца, но воду так и не включили. Тогда женщина обратилась на один из областных телеканалов. Телевизионщики сказали ей, что приедут 1 августа. 31 июля Куценок развесила по селу объявления, что приедут журналисты по вопросу отсутствия горячей воды - чтобы жители были в курсе. Но на следующий день, по ее словам, эти объявления сняли и повесили другие - что 3 августа будут проходить опрессовки. А затем, когда она связалась с редакцией, ей сказали, что съемочная бригада не приедет, объяснив это тем, что журналисты получили гарантии от администрации, что 3 августа вода появится.

Когда женщина пришла в тот вечер к сельскому клубу, по ее словам, там находились глава Покровской территориальной администрации Марина Сельская и депутат Горноуральской городской думы Алла Семенова.

"Они на меня такой ор подняли - вы мол организовываете несанкционированное собрание... Я им ответила, что вы должны предоставлять услуги надлежащего качества и в установленные сроки. Они ничего не услышали. А вчера приходит ко мне участковый и выяснилось, что Сельская написала на меня заявление в прокуратуру, что я проводила несанкционированное собрание. Выходит так, что наша администрация будет судить меня за то, что я обратилась на телевидение из-за их качества предоставления услуг!", - рассказывает жительница Покровского.

Суд назначен на 30 августа.

"Если я не пойду, мне сразу влепят административный штраф. Но я пойду, хочу еще побороться", - добавила Ирина Куценок.

Получить оперативный комментарий Марины Сельской не удалось - ее телефон не отвечал. Накануне.RU будет следить за развитием ситуации.

Другие новости по темам: село, ЖКХ, суд, Средний Урал
21.08.2018 15:42 Мск | Артем Малянов
17:42 Екб

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Жительницу уральского села судят за попытку привлечь внимание к проблемам ЖКХ
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