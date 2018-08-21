Кремль: Ситуация с украинским кризисом "изрядно заморозилась"

В Кремле заявили, что ситуация с украинским кризисом "изрядно заморозилась", в Москве видят "абсолютное нежелание" киевских властей делать хоть что-то в русле урегулирования, передает РИА Новости.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что снимет санкции против Москвы, если Россия предпримет шаги для совместной работы по Сирии и Украине.

В ответ пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков посоветовал Вашингтону конкретизировать, "что ожидается от России в плане украинских дел и почему ничего не ожидается от киевских властей".

Ранее экс-депутат Верховной рады Андрей Артеменко, проживающий в США, заявил, что Трамп на переговорах в Хельсинки предложит Путину новый формат действий по Украине.