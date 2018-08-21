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Следователи проводят проверку по факту смертельной травмы рабочего при падении лифта в Челябинске
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: dosug.md

Следователи Челябинска начали проверку по факту гибели 43-летнего рабочего - мужчина выполнял ремонтные работы в шахте лифта.
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Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел днем 21 августа в Курчатовском районе.

Мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался в больнице.

"По предварительным данным, мужчина в ходе выполнения монтажных работ получил смертельные травмы при падении в шахту лифта одного из домов, расположенных по проспекту Победы в Курчатовском районе областного центра", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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21.08.2018 15:25 Мск | Челябинск | Михаил Белокрылов
17:25 Екб

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Следователи проводят проверку по факту смертельной травмы рабочего при падении лифта в Челябинске
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