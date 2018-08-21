Следователи проводят проверку по факту смертельной травмы рабочего при падении лифта в Челябинске

Следователи Челябинска начали проверку по факту гибели 43-летнего рабочего - мужчина выполнял ремонтные работы в шахте лифта.

Как ранее сообщало Накануне.RU, инцидент произошел днем 21 августа в Курчатовском районе.

Мужчина получил смертельные травмы, от которых скончался в больнице.

"По предварительным данным, мужчина в ходе выполнения монтажных работ получил смертельные травмы при падении в шахту лифта одного из домов, расположенных по проспекту Победы в Курчатовском районе областного центра", - сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Челябинской области.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.