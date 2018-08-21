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Новости
21.08.2018 15:22 Мск (17:22 Екб)
политика | В бывшем СССР | Украина
Генпрокуратура Украины хочет похитить Януковича и доставить на Украину
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янукович, украина, майдан (2016) | Фото:prompolit.info

Генпрокуратура Украины выступает за создание спецподразделения для похищения свергнутого президента Виктора Януковича, находящегося в России, и доставки его на Украину в случае обвинительного приговора. Об этом "Громадскому радио" сказал представитель обвинения прокурор Руслан Кравченко.
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Он заявил, что "правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение выполнялось".

"Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину", - уточнил он.

Год назад он также заявлял, что украинские спецслужбы способны похитить Януковича и доставить его на Украину после обвинительного приговора суда.

Как сообщало Накануне.RU, обвинение просит Януковичу 15 лет тюрьмы. Новые судебные прения запланированы на 13-14 сентября. Януковича заочно судят за "госизмену", хотя получены показания бывших высокопоставленных чиновников, что он старался избежать кровопролития и не отдавал приказа стрелять по людям.

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21.08.2018 15:22 Мск | Евгений Чернышёв
17:22 Екб

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Генпрокуратура Украины хочет похитить Януковича и доставить на Украину
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