Генпрокуратура Украины хочет похитить Януковича и доставить на Украину

Генпрокуратура Украины выступает за создание спецподразделения для похищения свергнутого президента Виктора Януковича, находящегося в России, и доставки его на Украину в случае обвинительного приговора. Об этом "Громадскому радио" сказал представитель обвинения прокурор Руслан Кравченко.

Он заявил, что "правоохранительные органы должны сделать все, чтобы это решение выполнялось".

"Возможно, создать подразделение вроде Моссада, например. Чтобы спецназовцы проникли на территорию России и доставили его на Украину", - уточнил он.

Год назад он также заявлял, что украинские спецслужбы способны похитить Януковича и доставить его на Украину после обвинительного приговора суда.

Как сообщало Накануне.RU, обвинение просит Януковичу 15 лет тюрьмы. Новые судебные прения запланированы на 13-14 сентября. Януковича заочно судят за "госизмену", хотя получены показания бывших высокопоставленных чиновников, что он старался избежать кровопролития и не отдавал приказа стрелять по людям.