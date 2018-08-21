Коммунисты Челябинска "притормозили" с группой по референдуму

Собрание челябинской группы по проведению референдума по повышению пенсионного возраста, анонсированное на 21 августа, по каким-то причинам сегодня так и не состоялось. В пресс-службе регионального отделения КПРФ заявили Накануне.RU, что "собрание пройдет позже, о чем обязательно проинформируют".

Лидер южноуральских коммунистов Игорь Егоров (на фото) также оперативно не смог прокомментировать ситуацию.

Между тем, московские функционеры КПРФ заявляют, что на проведение всенародного референдума партии остается все меньше и меньше шансов. Дело в том, что в российских регионах наблюдается массовая регистрация самых различных инициативных групп по сбору подписей для проведения референдума, данные группы как правило получают "зеленый свет" в местных избирательных комиссиях, в то время как группы КПРФ либо не могут вовремя подать документы, либо, в момент подачи бумаг им объясняют, "что уже зарегистрирована такая группа". По действующему закону новую или альтернативную группу в региональной избирательной комиссии не регистрируют.

Например, именно так случилось в Свердловской области, где местные коммунисты попытались подать заявку 13 августа. На следующий день, 14 августа, глава облизбиркома Валерий Чайников неожиданно заявил, что уже была удовлетворена заявка некой инициативной группы, причем "инициативниками" были названы… жители Московской области.

Создание и регистрация в регионах "фейковых" групп-спойлеров по организации референдума ведется с подачи Кремля, уверен депутат Госдумы от КПРФ, член президиума партии Валерий Рашкин. Конечная цель, говорит он - срыв референдума по пенсионной "реформе", который для Администрации президента (АП) и Правительства Дмитрия Медведева "подобен смерти".

С ним солидарен другой член партии Вадим Кумин, который жестко называет различные фейковые группы по проведению референдума "полезными идиотами Кремля". На сегодняшний день, по данным Кумина, в 20 регионах уже зарегистрированы инициативные группы по проведению референдума, и все эти "спойлеры" не имеют отношения к КПРФ.

Ранее сообщалось, что 21 августа депутаты КПРФ провели встречу с противниками повышения пенсионного возраста у Госдумы прямо перед общественно-парламентскими слушаниями по этой проблеме.