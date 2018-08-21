"Натали Турс" получила около 12 тысяч претензий от клиентов

Туроператор "Натали Турс" получил около 12 тысяч претензий от туристов-клиентов, сообщается на сайте Ассоциации "Турпомощь". Сейчас идет работа по определению их правового статуса.

Компания планирует привлечь 700-800 млн рублей инвестиций для возобновления деятельности в октябре.

Напомним, в конце июня "Натали Турс" отказалась от чартерных рейсов. Позже выяснилось, что клиентов не заселяют в отели из-за крупных долгов компании. А затем туроператор и вовсе объявил, что аннулирует все оплаченные туры.

При этом страховой случай пока не наступил, так как компания не объявила себя банкротом.

АТОР отмечает, что у туристов могут возникнуть проблемы при получении страховых выплат. Недавно стало известно, что при банкротстве "Натали Турс" туристы получат только 4,2% от стоимости путевки.