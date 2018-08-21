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Новости
21.08.2018 14:34 Мск (16:34 Екб)
общество | В России
"Натали Турс" получила около 12 тысяч претензий от клиентов
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чемодан сумка отпуск (2008) | Фото: www.marusia.ru

Туроператор "Натали Турс" получил около 12 тысяч претензий от туристов-клиентов, сообщается на сайте Ассоциации "Турпомощь". Сейчас идет работа по определению их правового статуса.
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Компания планирует привлечь 700-800 млн рублей инвестиций для возобновления деятельности в октябре.

Напомним, в конце июня "Натали Турс" отказалась от чартерных рейсов. Позже выяснилось, что клиентов не заселяют в отели из-за крупных долгов компании. А затем туроператор и вовсе объявил, что аннулирует все оплаченные туры.

При этом страховой случай пока не наступил, так как компания не объявила себя банкротом.

АТОР отмечает, что у туристов могут возникнуть проблемы при получении страховых выплат. Недавно стало известно, что при банкротстве "Натали Турс" туристы получат только 4,2% от стоимости путевки.

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21.08.2018 14:34 Мск | информационная служба Накануне.RU
16:34 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 14.08.2018 11:34 Мск
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Ранее 09.08.2018 10:53 Мск
В Роспотребнадзор обратились более 850 пострадавших туристов "Натали Турс"

Ранее 20.07.2018 10:34 Мск
Туроператора "Натали Турс" начала проверять прокуратура

Ранее 16.07.2018 10:35 Мск
РТС: Следователи начали проверку туроператора "Натали турс"

Ранее 10.07.2018 00:45 Мск
Около 500 чартерных туристов "Натали Турс" вернулись в Россию

Ранее 06.07.2018 15:26 Мск
РТС: У "Натали Турс" не хватит средств расплатиться с клиентами

Ранее 05.07.2018 11:32 Мск
Роспотребнадзор запустил "горячую линию" для клиентов "Натали Турс"

Ранее 04.07.2018 17:29 Мск
Эксперты туротрасли сомневаются в возможности восстановления продаж туров "Натали Турс" в течение "одной-двух недель"

Ранее 04.07.2018 13:15 Мск
"Натали Турс" аннулирует все оплаченные туры

Ранее 04.07.2018 10:14 Мск
Клиентов "Натали Турс" не заселяют в отели из-за крупных долгов компании

Ранее 30.06.2018 09:26 Мск
"Натали Турс" отказалась от чартерных рейсов








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"Натали Турс" получила около 12 тысяч претензий от клиентов
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