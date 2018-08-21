В Екатеринбурге пройдут "общегородские дебаты"

Свердловское отделение партии "Яблоко" организовывает "общегородские дебаты" с партиями, которые участвуют в выборах в гордуму уральской столицы. Как сообщил в Facebook член федерального политсовета "Яблока" Максим Петлин, на встрече будет обсуждаться стратегия развития города, экономическая и социальная повестка.

Мероприятие состоится 23 августа в ресторане Бирхофф на улице Радищева, 25 в 19.00.

Как пояснила кандидат в гордуму из первой партийной тройки "Яблока" Ирина Скачкова, предполагается спокойный формат обсуждения насущных вопросов, касаемых жизни горожан. С каждой стороны приглашают по два человека, желательно входящих в первую тройку на выборах в Екатеринбургскую городскую думу.

О том, какие политические силы приняли это приглашение и согласились участвовать, пока неизвестно.

Напомним, что выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 сентября.