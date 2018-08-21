ФСИН назвала бунт в прикамской колонии для силовиков "манипуляцией фактами ради смещения начальника учреждения"

В пермском краевом управлении ФСИН рассказали, что бунт, который якобы произошел в колонии для бывших сотрудников полиции, судов, прокуратуры, Следственного комитета и подобных им структур, на самом деле – провокация, цель которой – смещение начальника колонии, рассказали Накануне.RU в пресс-службе УФСИН по Пермскому краю.

По некоторым данным, в колонии, расположенной в Чусовском районе, произошло восстание из-за того, что осужденные не довольны работой администрации. 17 августа заключенные потребовали встречи с прокурором, в которой им отказали. 10 человек после этого разговора поместили в штрафной изолятор. После того, как о разногласиях стало известно, на место отправился представитель надзорного ведомства.

В управлении ФСИН Накануне.RU рассказали, что история с "бунтом" – манипуляция заключенных родственниками и СМИ для того, чтобы сместить исполнительного и требовательного начальника учреждения. 18 августа пять осужденных не подчинились законным требованиям сотрудников, и их на законных основаниях поместили в ШИЗО. Вскоре из-за сложившейся ситуации будет подан иск о защите деловой репутации колонии.

"Анонимки" по ИК-37 поступают регулярно, но это провокации, уточнили в управлении. Последняя подобная бумага пришла от супруги заключенного, который намеренно травмировал себя, считая, что его незаконно поместили в ШИЗО. Проверка показала, что он пожаловался на плохое самочувствие, ему дали обезболивающее, от которого он уснул в неположенное время, а это запрещено. В наказание его отправили в ШИЗО, но прокуратура, в которую обратились родственники, отменила это решение.