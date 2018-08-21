ФСИН назвала бунт в прикамской колонии для силовиков "манипуляцией фактами ради смещения начальника учреждения"

в этот день
21.08.18
14:58
В Екб.16:58
Украинцы "штурмуют" Крым. Киев признался в беспомощности
Бывшему пермскому депутату могут ужесточить приговор за избиение Dj Smash
Жители уральского города выходят на митинг из-за убийства инвалида подростками
Главное
"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция

Тема дня
Ослабление рубля будет ответом на любые проблемы Курсовые качели продолжаются, на фоне нового витка обострения отношений с Западом рубль потерял около 10% к ведущим валютам. Небольшой отскок в сторону укрепления вновь сменился медленным, но уверенным ростом. На сегодня рубль стоит более 67 за доллар и 77 за евро. Что дальше будет с курсом?
21.08.2018
экономика  |  добавить комментарий
Аналитика
Вся аналитика

"Экстремистом можно объявить любого из нас" Активисты надеются, что осенью 2018 года президент Владимир Путин смягчит или отменит 282-ю статью об экстремизме. Уровень возмущения, по их мнению, уже достигает предела.
16.08.2018
от издателя  |  добавить комментарий


Константин Бабкин: Ответ Александру Лукашенко Лукашенко заявил, что россияне ведут себя варварски. "Они Ростсельмаш свой всячески поддерживают, субсидируют", — заявил президент Белоруссии, назвав ситуацию несправедливой и неправильной.
21.08.2018
экспертное мнение ;  | комментариев: 1
^ Архив аналитики

Реклама от YouDo

Самое популярное
Жители свердловского города выходят на митинг из-за жестокого убийства инвалида подростками
"Я защищал себя и свою девушку, это была самооборона". Комментарии от участника драки возле курганского бара, где погиб мужчина
Стали известны детали повышения тарифов ЖКХ
Госдеп США призвал Россию отказаться от своих прав в Азовском море
Памятник Сталину, найденный на дне пруда в Кусе, "взяли под охрану"
В России появится новый истребитель-перехватчик МиГ-41
Заплатить за испорченный воздух: в Минфине предложили ввести налог для курильщиков
Арестованного на 30 суток Удальцова госпитализировали
Голосование
Вы ЗА то, чтобы изъять у частных компаний РФ сверхдоходы?

Да, единственно верное решение

Нет, частная собственность не прикосновенна

Да, делиться надо. Сверхдоходы получены от эксплуатации предприятий, созданных народом

Нет, все равно все разворуют в бюджете


Результаты 322

ФСИН назвала бунт в прикамской колонии для силовиков "манипуляцией фактами ради смещения начальника учреждения"
размер шрифта: A A A   в блог   версия для печати

наручники, суд, тюрьма (2016) | Фото:Накануне.RU

В пермском краевом управлении ФСИН рассказали, что бунт, который якобы произошел в колонии для бывших сотрудников полиции, судов, прокуратуры, Следственного комитета и подобных им структур, на самом деле – провокация, цель которой – смещение начальника колонии, рассказали Накануне.RU в пресс-службе УФСИН по Пермскому краю.
Читайте также:

По некоторым данным, в колонии, расположенной в Чусовском районе, произошло восстание из-за того, что осужденные не довольны работой администрации. 17 августа заключенные потребовали встречи с прокурором, в которой им отказали. 10 человек после этого разговора поместили в штрафной изолятор. После того, как о разногласиях стало известно, на место отправился представитель надзорного ведомства.

В управлении ФСИН Накануне.RU рассказали, что история с "бунтом" – манипуляция заключенных родственниками и СМИ для того, чтобы сместить исполнительного и требовательного начальника учреждения. 18 августа пять осужденных не подчинились законным требованиям сотрудников, и их на законных основаниях поместили в ШИЗО. Вскоре из-за сложившейся ситуации будет подан иск о защите деловой репутации колонии.

"Анонимки" по ИК-37 поступают регулярно, но это провокации, уточнили в управлении. Последняя подобная бумага пришла от супруги заключенного, который намеренно травмировал себя, считая, что его незаконно поместили в ШИЗО. Проверка показала, что он пожаловался на плохое самочувствие, ему дали обезболивающее, от которого он уснул в неположенное время, а это запрещено. В наказание его отправили в ШИЗО, но прокуратура, в которую обратились родственники, отменила это решение.

Другие новости по темам: УФСИН по Пермскому краю, Чусовской район, колония, силовики, бунт
21.08.2018 14:11 Мск | Михаил Лукашкин
16:11 Екб

подписка на зен

Если Вы заметили ошибку, выделите текст, ее содержащий, и нажмите Ctrl + Enter







Добавить комментарий:

ФСИН назвала бунт в прикамской колонии для силовиков "манипуляцией фактами ради смещения начальника учреждения"
Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *





  • Архив
  • Форум



Загрузка
Новости партнеров

Новости Екатеринбурга и Свердловской области       
вверх
Рейтинг@Mail.ru

Звезда качества
Наш проект  Наша команда 

Информационное агентство "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ ИА№ФС77-56094 от 15 ноября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Сетевое издание "Накануне.RU"
Свидетельство о регистрации СМИ Эл№ФС77-56357 от 02 декабря 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Учредитель ООО "Институт информационных технологий"
620142, г. Екатеринбург, ул. Степана Разина, д. 16 (3 этаж)
Телефоны редакции: (343) 295–15–36, 295–15–94, 295–14–38.
E-mail редакции: news@nakanune.ru
Главный редактор: Хурбатов С.В.
Использование материалов агентства допускается только с согласия редакции.
Редакция не несет ответственности за содержание комментариев к материалам сайта. Комментарии к материалам сайта - это личное мнение посетителей сайта.
18+