Депутаты пермской гордумы отложили рассмотрение вопроса о внеочередном сносе нелегальных киосков

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании комитета по экономическому развитию приняли решение отправить на доработку законопроект о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект предоставляет властям возможность во внеочередном порядке сносить незаконно установленные киоски, если они мешают строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, профилактическому ремонту инженерных сетей, устранению аварии на них, восстановлению элементов благоустройства автодорог, а также в других случаях.

Депутаты сочли, что проект необходимо доработать: указать сроки демонтажа объектов, кто и в каком порядке принимает решение о сносе, а также сделать экстренные ситуации, требующие сноса киосков, максимально прозрачными.

Поправки в законопроект будут рассмотрены на следующем заседании комитета.