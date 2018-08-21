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Депутаты пермской гордумы отложили рассмотрение вопроса о внеочередном сносе нелегальных киосков
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киоск, НТО, снос, Пермь (2018) | Фото: администрация Перми

Депутаты Пермской городской думы на сегодняшнем заседании комитета по экономическому развитию приняли решение отправить на доработку законопроект о демонтаже самовольно установленных нестационарных объектов, передает корреспондент Накануне.RU.

Проект предоставляет властям возможность во внеочередном порядке сносить незаконно установленные киоски, если они мешают строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов, профилактическому ремонту инженерных сетей, устранению аварии на них, восстановлению элементов благоустройства автодорог, а также в других случаях.

Депутаты сочли, что проект необходимо доработать: указать сроки демонтажа объектов, кто и в каком порядке принимает решение о сносе, а также сделать экстренные ситуации, требующие сноса киосков, максимально прозрачными.

Поправки в законопроект будут рассмотрены на следующем заседании комитета.

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21.08.2018 14:26 Мск | Пермь | Ксения Теплякова
16:26 Екб

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Депутаты пермской гордумы отложили рассмотрение вопроса о внеочередном сносе нелегальных киосков
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