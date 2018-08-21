В Нижнем Новгороде мужчина требовал у врача 1,5 млн рублей на взятку полиции

В Нижнем Новгороде задержали мужчину, подозреваемого в покушении на мошенничество в размере 1,5 миллиона рублей, которые он требовал у врача якобы на взятку полиции.

Как сообщили Накануне.RU в СУ СКР по Нижегородской области, при этом, мужчина не имеет никакого отношения к правоохранительным органам. Женщину он запугивал тем, что у него якобы есть сведения о совершенных ею коррупционных действиях.

Деньги задержанный требовал за не привлечение ее к уголовной ответственности.

16 августа в ходе оперативного эксперимента женщина передала подозреваемому 1 миллион 100 тысяч рублей, после чего тот был задержан.

Напомним, в Магнитогорске расследуется дело против главного врача городской больницы №2 и депутата Артема Черепанова. В октябре ему было предъявлено обвинение в получении взятки.

Следствие считает, что Черепанов в период с 2015 по 2016 годы неоднократно получал взятки от сотрудников своей больницы за оказание им общего покровительства. Общая сумма взяток превышает 1,3 млн рублей.