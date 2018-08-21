Наталья Комарова призвала повысить роль общественных наблюдателей на выборах

В Югре продолжается подготовка к единому дню голосования: 9 сентября жители округа выберут губернатора Тюменской области, глав и депутатов муниципалитетов. Всего в регионе назначены 123 избирательные компании. Губернатор Югры Наталья Комарова провела заседание координационного совета по оказанию содействия избирательным комиссиям в реализации их полномочий при подготовке и проведении выборов, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей округа.

На мандаты в органы местного самоуправления Югры претендуют 1 тыс. 408 кандидатов, на пост губернатора Тюменской области – четыре кандидата: Артем Зайцев (ЛДПР), Иван Левченко (КПРФ), Александр Моор ("Единая Россия") и Владимир Пискайкин ("Справедливая Россия").

Предстоящие выборы важны не только для Тюменской области, но и для Ямала и Югры – регионов, развивающихся в сотрудничестве друг с другом во благо жителей всех трех субъектов. Ранее губернатор автономного округа Наталья Комарова призывала югорчан сознательно подойти к выбору главы Тюменской области.

На заседании координационного совета Наталья Комарова отметила необходимость повышения роли общественных объединений по наблюдению как за ходом голосования, так и за проведением избирательной кампании с целью обеспечения их законности и открытости.

Отдельное внимание Наталья Комарова уделила и досрочному голосованию, которое начнется в труднодоступных местностях Югры 29 августа.

"Прошу обратить внимание тех, кто работает с населением в этот период, нужно проводить разъяснительную работу с учетом всех специальных условий", - сказала глава региона.

По словам губернатора, компания "Ростелеком" установит на избирательных участках оборудование для видеотрансляции.

Напомним, что в единый день голосования в Югре будут применяться цифровые технологии – система видеонаблюдения и QR-коды, которые позволят защитить протокол от подделки и ускорить ввод данных.

Окружная избирательная комиссия поможет проголосовать гражданам с ограниченными возможностями здоровья. Отметим, что наработки Югры в этом направлении высоко оценили на федеральном уровне.

"К таким решениям относятся применение нашего порядка приемки избирательных участков с участием представителей соответствующих организаций, которые знают о нуждах такой категории населения. Также это использование интернет-технологий. В частности, сурдоперевод с помощью мессенджеров, которые сегодня упрощают возможность общения с избирателями, у которых имеется нарушение слуха и речи", - рассказал глава избиркома Денис Корнеев.

Отметим также, что в день выборов в Ханты-Мансийске, Когалыме, Лангепасе, Мегионе, Нефтеюганске, Нижневартовске, Нягани, Покачах, Пыть-Яхе, Радужном, Советском, Сургуте, Лянторе, Урае и Югорске пройдет викторина "Города Югры". Главными призами станут 22 автомобиля, 22 скутера, 15 снегоходов, 129 iPhone X. Всего организаторы приготовили 400 тыс. подарков. Среди них – 17,5 тыс. телевизоров, планшетов, другой бытовой техники и билетов в кино. Анкета с вопросами уже появилась в интернете. Сдать заполненные анкеты можно 9 сентября, в день выборов. Итоги подведут 15 сентября.