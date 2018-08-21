На Среднем Урале сотрудница банка украла более 12 миллионов

Прокуратура утвердила обвинительное заключение в отношении сотрудницы дополнительного офиса "Туринский" ПАО "СКБ-банк". Жительница Туринска во время работы в банке похитила из хранилища денежные средства на общую сумму около 12,5 млн руб., сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Женщина работала в банке заведующей кассой с 2005 г. В силу своего служебного положения она имела доступ к хранилищу. Так, 1 марта 2018 г. обвиняемая похитила деньги в различной валюте - 11 млн руб., более 12,8 тыс. долларов США и 11 тыс. евро.

Женщина попыталась скрыться с крупной суммой, однако через неделю ее задержали сотрудники полиции. У нее обнаружили значительную часть украденных денег, однако кредитной организации причинен ущерб на 7 млн руб.

Уголовное дело направлено суд. Женщину будут судить по статье 160 УК РФ (присвоение чужого имущества, вверенного виновному, с использованием служебного положения в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы.