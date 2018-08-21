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Экологи одобрили проект "Северстали" в Сургуте
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(2018) | Фото: myopenugra.ru

Экологи одобрили проект "Северстали" по строительству металлообрабатывающего завода в Сургуте. На площадке по улице Автомобилистов, где планируется строительство комплекса, разрешена производственная деятельность: там отсутствует водоемы, жилые дома и социальная инфраструктура, сообщили Накануне.RU в департаменте общественных и внешних связей Югры.

В июле правительство автономного округа заключило соглашение с ПАО "Северсталь" о создании комплекса по металлообработке в Сургуте.

"Проект будет соответствовать высоким стандартам экологической безопасности – для его создания будут применяться передовые технологии в части охраны окружающей среды. Таким образом, реализация проекта не повлияет на экологическую обстановку в городе", – подчеркнули в компании.

Заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев напомнил, что "Северсталь" – одна из крупнейших горнодобывающих и металлургических компаний, представленная как в России, так и за рубежом. "Мы заинтересованы в сотрудничестве с флагманами отрасли и поддерживаем инициативу компании по локализации комплекса высокотехнологичных производств на территории Сургута, – отмечал Алексей Забозлаев после подписания соглашения.

На днях проект нового предприятия одобрили экологии. В природнадзоре Югры отметили, что участок, на котором появится комплекс по металлообработке, находится в территориальной зоне размещения производственных объектов.

"Данный земельный участок расположен вне водоохранных зон водных объектов и не имеет экологических ограничений для размещения комплекса по металлообработке", – пояснили в ведомстве.

В санитарно-защитной зоне планируемого производства отсутствуют жилые дома и объекты социальной инфраструктуры.

Руководитель проекта Олег Степанченко подчеркнул, что литье стали и переработка руды на будущем сургутском заводе не предполагается.

"На предприятие будет поступать сырье в виде листового металла для производства готовых металлоизделий для промышленных компаний автономного округа. Комплекс будет относиться к категории производств с низким негативным воздействием на окружающую среду", – пояснил Олег Степанченко.

В "Северстали" заверили, что комплекс будет построен с применением передовых технологий в сфере охраны окружающей среды.

"Компания имеет значительный опыт строительства и эксплуатации промышленных предприятий, последовательно разрабатывает и внедряет эффективные системы экологического менеджмента, которые соответствуют международным стандартам и ориентированы на лучший мировой опыт. Ежегодно затраты на природоохранную деятельность предприятий компании составляют более 3 млрд руб.", – рассказал старший менеджер АО "Северсталь Менеджмент" Александр Широков.

(2018)|Фото: myopenugra.ru

Отметим, что эколого-энергетическое агентство "Интерфакс-ЭРА" признало "Северсталь" лидером экологической прозрачности российского бизнеса среди предприятий черной металлургии.

Добавим, что проект поддержал общественный совет при департаменте промышленности автономного округа. Благодаря запуску этого завода, в Югре будет создано около 500 новых рабочих мест. Предприятие будет работать в круглосуточном режиме семь дней в неделю.

Объем инвестиций от компании "Северсталь" составит 13 млрд руб., что в долгосрочной перспективе станет ежегодно приносить порядка 5 млрд. руб. налоговой прибыли в бюджет региона, и еще 40 млн – непосредственно в городскую казну. По мнению экспертов, строительство завода полностью соответствует новой концепции развития региона, призванной вывести Югру за пределы статуса поставщика нефтяного сырья и вахтовой территории. Это расширит возможности для молодежи округа и позволит ей выбирать будущую профессию, не ориентируясь исключительно на нефтяную промышленность.

Другие новости по темам: комплекс по металлообработке, сургут, северсталь, экология, промышленность, экономика
21.08.2018 13:11 Мск | Сургут | Анна Смирнова
15:11 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 15.06.2018 15:51 Мск
Комплекс по металлобработке будет построен в Сургуте








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Экологи одобрили проект "Северстали" в Сургуте
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