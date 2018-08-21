Нижневартовск и Сургут вошли в список городов с самыми довольными жителями

Эксперты Финансового университета при Правительстве РФ проанализировали качество жизни в российских городах и назвали города с самыми довольными жителями. В первых строчках рейтинга оказались Нижневартовск и Сургут.

"Одним из ключевых показателей, характеризующих качество жизни населения страны в целом и в отдельных городах, является доля тех, кто полностью или в основном доволен своей жизнью", - отмечает проректор Финансового университета Алексей Зубец.

По его словам, в первой половине нынешнего года своей жизнью в той или иной степени оказались довольны 82% жителей крупных и средних городов. Из них 29% - полностью довольны существованием.

Более высоким уровнем удовлетворенности своей жизнью отличаются молодежь до 30 лет, студенты, люди с высшим и послевузовским образованием, а также с высоким доходом. Мужчин, довольных жизнью, оказалось больше, чем женщин - 83% против 81%. Могут ни в чем себе не отказывать из еды и предметов первой необходимости 80% жителей российских городов. 91% готов покупать крупную бытовую технику, но не автомобили. 95% - приобрести автомобиль, но не квартиру.

Больше всего довольны жизнью жители таких российских городов, как Нижневартовск, Грозный, Сургут, Владимир и подмосковный Подольск, а вот совсем недовольны жизнью в Барнауле, Иванове, Волгограде, Воронеже и Тольятти, пишет "Российская газета" со ссылкой на результаты исследования.

Сургут

Как ранее сообщало Накануне.RU, в мае показатели социально-экономического развития Югры превысили среднероссийские.

"Среди факторов, которые обеспечивают плюсовую динамику, – рост средней заработной платы практически по всем отраслям, создание новых рабочих мест, снижение уровня безработицы в нашем регионе", - отмечала на заседании окружного правительства Наталья Комарова.

Стоит отметить, что Югра - один из немногих регионов России, население которого растет с 1994 г. Округ входит в число субъектов-лидеров с наилучшими показателями по коэффициенту рождаемости – девятое место по России. Количество многодетных семей ежегодно увеличивается на 10%, в настоящее время их в Югре более 25 тыс.