Кудрин: в первые годы после выхода на пенсию работают 65% россиян

Глава Счетной Палаты России Алексей Кудрин рассказал, что в первые годы после выхода на пенсию работают 65% населения страны. Об этом он заявил в ходе парламентско-общественных слушаний в Госдуме, передает корреспондент Накануне.RU.

"В первые годы после выхода на пенсию работают 65% населения страны. Еще 15% никогда до пенсионного возраста и не работали. И только 20% уходит на пенсию с оставлением своей работы", - сказал Кудрин.

В целом, комментируя законопроект о повышении пенсионного возраста, глава СП отметил, что в России сейчас "пенсия низкая, недостойная нормальной жизни". По его мнению, существующий размер пенсий сохранять нельзя и следует искать какую-то новую концепцию.

"По сути мы подошли к черте…", - сказал Кудрин. Он также подчеркнул, что после 2011 года уровень жизни пенсионеров стагнирует, а в последние годы даже снижается.

"Нам нужно не просто говорить о повышении пенсионного возраста. Мы должны увеличить продолжительность жизни, продолжительность здоровой жизни и помочь человеку жить полноценно дольше в рамках программ активного долголетия. На этом нужно сконцентрироваться сегодня", - добавил руководитель Счетной Палаты.

По его оценке, благодаря принятию этого законопроекта можно будет выйти на повышение уровня пенсий на 10% к 2024 году и на 25% - к 2035 году. Кудрин же считает, что в числе приоритетов необходимо ставить задачу роста пенсий в реальном выражении "минимум на четверть или треть, при этом доводя коэффициент замещения до 40%".