Ярмольник не пришел в суд на слушания по иску ФСО

Хамовнический суд перенес на 4 сентября рассмотрение иска Федеральной службы охраны (ФСО) к актеру Леониду Ярмольнику за поврежденный в ДТП автомобиль Mercedes.

Автоавария произошла в 2016 году, в ней участвовали четыре авто, среди которых машина ФСО.

Судебное заседание отложено для предоставления дополнительных доказательств. Как сообщает "МК", Ярмольник не явился в суд из-за съемок.

По словам представителя ФСО, ремонт автомобиля стоит 1 млн 234 тысячи, страховка покрыла 400 тысяч рублей, сумму в размере 833 тысяч просят взыскать с Ярмольника.

Адвокат актера заявил, что в другом дилерском центре ФСО могла бы заплатить за ремонт вдвое меньше, и попросил снизить сумму взысканий.

Напомним, ранее Ярмольник заявлял, что страховая выплатила ФСО всю сумму.