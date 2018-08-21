В ДНР запускается химический гигант "Стирол", - минпромторг

На химическом заводе "Стирол", расположенном в прифронтовой Горловке, сегодня были запущены участки цеха нейтрализации и очистки промышленных сточных вод. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе министерства промышленности и торговли ДНР.

Новые участки были запущены в рамках программы, утвержденной оперативным штабом по восстановлению крупнотоннажного производства минеральных удобрений. Следующим этапом должен стать пуск подразделений, отвечающих за снабжение основного производства водой и паром, а затем наладка энергосети.

"На завершающей стадии мы приступим к полноценному запуску производства удобрений – аммиака, карбамида и аммиачной селитры", — цитирует пресс-служба ведомства директора предприятия Максима Чепака.

Напомним, Накануне.RU подробно писало о готовящемся запуске "Стирола".