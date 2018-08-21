В Зауралье бывший опекун украла у ребенка инвалида 340 тысяч рублей

В Звериноголовском районе будут судить 50-летнюю женщину, которая обокрала ребенка -инвалида.

Следствие считает, что в ноябре прошлого года злоумышленница, на тот момент уже будучи отстраненной от исполнения обязанностей опекуна несовершеннолетнего мальчика, приехала в один из банков в Кургане и предоставила поддельный документ о разрешении получения денег со счета ребенка, а также его сберегательную книжку, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Сотрудники банка, не зная о том, что женщина уже не является опекуном ребенка, выдали деньги - эти средства мальчик получал в связи с инвалидностью.

Общая сумма средств составила 340 тыс. рублей.

Узнали о мошенничестве в тот момент, когда ребенка зачислили в детский дом и стали проверять все документы.

На украденные деньги злоумышленница погасила свои долги и расплатилась по кредитам. Свою вину в содеянном она полностью признала и раскаялась.

Уголовное дело направлено в суд.