Владислав Пинаев заявился на конкурс по выборам мэра Нижнего Тагила

Сегодня временно исполняющий обязанности главы Нижнего Тагила Владислав Пинаев подал документы в аппарат гордумы для участия в конкурсе на должность мэра города. Он заявил, что хочет работать на благо горожан, сообщили Накануне.RU в пресс-службе администрации Нижнего Тагила.

"О своей программе развития города уже рассказывал. Иду работать на благо тагильчан и Нижнего Тагила. Планы впереди амбициозные, и их надо реализовывать", - сказал Владислав Пинаев.

Известно, что выборы состоятся, если будет заявлено не менее двух кандидатов. До конца недели все кандидаты на пост главы муниципалитета могут подать свои заявки. А потом все данные передадут в конкурсную комиссию.

Напомним, что прямые выборы в Нижнем Тагиле отменили вслед за Екатеринбургом. Ранее главой города был Сергей Носов, но в конце мая его назначили врио губернатора Магаданской области, а обязанности Носова временно перешли к первому заместителю главы города Владиславу Пинаеву.

Теперь выбирать мэра в Нижнем Тагиле будет специальная комиссия, в состав которой вошли три депутата гордумы: директор коксохимического производства НТМК Никита Беркутов, гендиректор АО "Уралкриомаш" Дмитрий Скоропупов и начальник металлургического производства УВЗ Роман Гореленко, а также председатель городской Общественной палаты Михаил Аршанский. Еще четырех человек, которые войдут в конкурсную комиссию, выберет губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Отметим, что 26 сентября состоится первый этап конкурса, на котором будет решено, кто из кандидатов продолжит борьбу за пост главы. Имя нового мэра тагильчане узнают к середине октября.