Киев снова признал законность действий России в Азовском море

Россия действует в Азовском море в рамках морского права. Об этом заявил украинский замминистра по делам "оккупированных территорий" Георгий Тука в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, российские пограничники имеют право задерживать на трое суток суда, следующие через Керченский пролив.

"Сложность ситуации состоит в том, что Россия балансирует на грани, но все-таки остается в рамках международного морского права. Дело в том, что по международному праву каждая из сторон, что Украина, что Россия, имеет право досматривать любое судно, которое заходит в Азовское море. И осуществлять этот досмотр на протяжении трех суток", – сказал Тука.

При этом он считает, что Россия все же злоупотребляет своим правом. 12 августа он заявил о том, что в связи с этим Украина рассматривает силовой сценарий "разблокирования" Азовского моря.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, в конце июля замминистра иностранных дел Украины по вопросам евроинтеграции Елена Зеркаль признала, что действия России полностью соответствуют международному праву. Согласно Договору между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива, заключенному в 2003 году, Азовское море определено как внутренние исторические воды двух стран.