ФК "Урал" пока не собирается увольнять Парфенова

Президент футбольного клуба "Урал" Григорий Иванов заявил, что руководство пока доверяет главному тренеру Дмитрию Парфенову.

Напомним, в минувшие выходные "Урал" разгромно уступил в гостях питерскому "Зениту". В нынешнем чемпионате России екатеринбургский клуб не одержал ни одной победы, однажды сыграв вничью и потерпев три поражения, два из которых на своем поле.

Однако Григорий Иванов заверил, что кредит доверия к Дмитрию Парфенову есть. По его словам, никакой катастрофы не произошло.

"Да, крупно уступили "Зениту". Но у нас помимо гола были еще моменты. Не реализовали их. Так бывает", - цитирует президента "Урала" "Спорт-Экспресс".

Он добавил, что "Зенит" - очень сильная команда.

"Не сомневаемся, что все у нас будет нормально", - заключил функционер.

Сейчас "Урал" занимает предпоследнее место в таблице чемпионата России.

Напомним, Дмитрий Парфенов возглавил уральский клуб перед началом нынешнего сезона. Он пришел из "Тосно", который недавно прекратил свое существование.