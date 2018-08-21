В Нижнем Тагиле возрождается старообрядческая община

Нижний Тагил впервые в истории России посетил предстоятель Русской православной старообрядческой церкви митрополит Корнилий. Этого визита тагильская община староверов ждала давно — в 1905 году глава старообрядческой церкви в последний раз бывал в Тагиле.

Встречать митрополита собралась часть общины: мужчины и мальчики в традиционных кафтанах, женщины и девочки — в косоклинных сарафанах. Встречали долгожданного гостя в чистом поле — на месте, где планируют построить первую в современном Тагиле старообрядческую церковь.

"В такой одежде в обычной жизни мы, конечно не ходим, это молитвенная одежда. Мужчины надевают кафтаны и косоворотки, а женщины — сарафаны на церковную службу, чтобы ничто не отвлекало от молитвы," — поясняет Елена Ермакова.

Старообрядческая православная община Нижнего Тагила была официально зарегистрировалась в Минюсте в 2016 году. Сейчас она насчитывает около 30 постоянных участников, еще столько же — интересующихся своими корнями. Вот, к примеру, тагильский краевед и издатель Алексей Хлопотов. Его дед в 1880 году пел в старообрядческом хоре и не боялся вести споры о вере с рабочими демидовских заводов.

"Я не старообрядец, но интересуюсь этой культурой. Эти люди сохранили через века те церковные обряды, которые были при князе Владимире, крестившем Русь. Это очень интересная и личная для меня тема. В последнее время стал задумываться о том, почему старообрядцы более искренни в своей вере, почему все они очень порядочные и добрые люди. Думаю, это связано с тем, что у них очень сильны традиции", — говорит исследователь.

По словам председателя Нижнетагильской старообрядческой общины Павла Петрова, история развития Нижнего Тагила напрямую связана со староверами, которые пришли на Урал еще при Демидовых. На протяжении столетий раскольников притесняли, не давали строить храмы, отбирали уже построенные.

"В Нижнем Тагиле нет старообрядческого храма, и мы считаем это исторической несправедливостью. Ближайший храм находится в Баранчинском, на богослужения мы ездим туда, — говорит Павел Петров. — О каком росте общины может идти речь, когда мы собираемся для молитв в офисе коммерческой компании, когда на Пасху пожилые люди, семьи с маленькими детьми вынуждены ездить в соседние города за десятки и сотни километров от дома?"

Мечта о строительстве своей церкви стала более осязаемой в феврале 2017 года, когда экс-мэр Сергей Носов подписал постановление о выделении земли под постройку первого в городе старообрядческого храма. На средства прихожан уже проведены инженерные изыскания, разработан проект и посчитана примерная смета — храм может обойтись общине в 38 миллионов рублей. Такую внушительную сумму тагильские староверы планируют собрать с помощью социальных сетей и привлечения крупных спонсоров.

Большую кирпичную церковь будут строить на участке в 5 тысяч квадратных метров на Гальянке, на берегу Тагильского пруда. Именно сюда они пригласили митрополита Корнилия. Лидеры общины надеялись успеть с оформлением документов к приезду предстоятеля, однако бюрократические проволочки оказались сильнее. Торжественную церемонию установки креста пришлось отменить. Место будущей стройки митрополиту понравилось, несмотря на то, что с площадки открывается вид на заводские трубы.

"Хорошее место нам послал Господь. Пусть здесь появится храм в противовес тому, что небо коптит,— заявил митрополит Корнилий.— Урал связан с историей старообрядчества, становление и возрождение Урала напрямую связано со старообрядцами. Слава Богу, теперь идет восстановление нашей церкви, строятся храмы. Господь дает время строить, молиться, спасать свою душу, приводить своих близких и детей к спасению. Это очень важно, потому что предки наши были в гонении больше 300 лет".

Митрополит Корнилий проведет на Урале , как известно, 10 дней. Здесь он освятит два новых страообрядческих храма — в поселке Староуткинск и в Ивделе. Он уже провел епархиальное совещание и службу в честь Преображения Господня в Екатеринбурге, на которую съехались староверы со всего Урала. Тагильчанам Корнилий пообещал вернуться на закладку фундамента будущей церкви, а затем на ее освещение.