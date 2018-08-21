В Минздраве задумались о размещении на бутылках картинок о вреде алкоголя

На бутылках со спиртными напитками могут разместить изображения с информацией о вреде алкоголя, аналогичные тем, что публикуются на пачках сигарет, пишут "Известия".

В Минздраве таким образом намерены информировать население о том, что спиртное связано "не только с радостью, но и с тяжелыми социальными последствиями".

Напомним, устрашающие картинки на пачках сигарет стали появляться с 2013 года. Позже из Госдумы поступало предложение размещать такие же изображения на упаковках фастфуда.

Напомним, в России в последнее время усилилась борьба с алкоголизацией населения. С 1 января 2018 года в стране запрещены производство и оборот слабоалкогольных тонизирующих напитков.

Ранее Минздрав не согласовал законопроект Минфина, предусматривающий легализацию продажи алкогольной продукции через интернет с 1 января 2018 года.

Также сообщалось, что Министерство здравоохранения обдумывает запрет на продажу спиртного в выходные дни.