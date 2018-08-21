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Уральцы не готовы жертвовать зарплатой ради сохранения рабочего места
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работа, вакансии, безработица, конверт (2017) | Фото:zt16.ru

Российские аналитики фиксируют стабилизацию обстановки на рынке труда. Исследовательская служба HeadHunter разработала «индекс самочувствия», который отражает оценку текущего состояния и ожиданий в ближайшей перспективе. Он складывается из пяти факторов — оценка стабильности на текущей должности, сложность и критичность поиска новой работы, готовность снизить зарплатные ожидания, а также шансы на трудоустройство в ближайшее время.

«Все перечисленные параметры показывают оптимистичный настрой уральцев, а сам индекс демонстрирует положительную динамику. По сравнению со вторым кварталом 2018 года он вырос с −0,08 до −0,03. Это говорит о том, что в целом жители УрФО стали чувствовать себя на рынке труда более уверенно», — отмечается в исследовании.

Так, оценка стабильности на текущем месте работы выросла с 0,29 до 0,35: участники опроса, как правило, не чувствуют угрозы увольнения. По данному параметру Урал вошел в тройку лидеров по стране, наряду с Приволжским и Дальневосточным федеральным округами. Поиск новой работы, по оценкам уральцев, к третьему кварталу стал чуть проще, при этом критичность трудоустройства сократилась.

вакансии, рынок труда, безработица, работа(2017)|Фото:marjani-mechet.ru

«Возможно, именно поэтому большинство уральцев не согласны на снижение зарплаты, чтобы сохранить текущую должность или гарантированно получить новое место работы, — рассказала руководитель пресс-службы уральского представительства HeadHunter Анна Осипова. — Во втором квартале индекс готовности снизить зарплатные ожидания сохранялся на уровне −0,03, а в третьем квартале преодолел нулевую отметку и составил 0,02. Все больше уральцев уверены в своих силах и не сомневаются, что при необходимости смогут найти работу с достойным вознаграждением».

В исследовании также отмечается, что индекс готовности снизить зарплатные ожидания по стране в целом впервые за всю историю проведения исследования преодолел нулевую отметку. То есть впервые с 2015 года количество россиян, не согласных на меньший доход для сохранения должности, превысило количество тех, кто готов пожертвовать зарплатой ради наличия стабильной работы.

В Уральском федеральном округе такие настроения аналитики зафиксировали уже в начале 2018 года, сейчас позиция укрепилась.


21.08.2018 12:14 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:14 Екб

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Уральцы не готовы жертвовать зарплатой ради сохранения рабочего места
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