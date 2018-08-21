"ЕР" показала, что она не с народом". У стен Госдумы собралась протестная акция

Депутаты КПРФ провели встречу с избирателями-противниками повышения пенсионного возраста. Акция состоялась у главного входа в здание Государственной думы, перед парламентско-общественными слушаниями по совершенствованию пенсионной системы, передает корреспондент Накануне.RU.

Коммунисты выразили протест "людоедскому" закону о повышении пенсионного возраста, а также призвали граждан продолжить протестную работу на улицах Москвы и других городов страны.

"Отстоим интересы закона и сделаем так, чтобы наши внуки, родные и близкие проклинали весь оставшийся срок тех, кто голосует за этот людоедский закон", - сказал в ходе акции депутат Госдумы Валерий Рашкин.

Из уст парламентариев в ходе встречи часто звучали призывы "выходить на улицы своих городов" с требованиями отправить пенсионную "реформу" "на свалку истории".

В свою очередь зампред ЦК КПРФ Дмитрий Новиков в беседе с гражданами подчеркнул, что "Единая Россия", поддержавшая почти единогласно законопроект о повышении пенсионного возраста в первом чтении, "продемонстрировала, что не готова идти ни на какие уступки".

"Вчера собирался Генеральный совет этой партии. Возможно, это был их последний шанс заявить о том, что они на стороне народа, последний шанс призвать правительство отозвать свой законопроекта из Госдумы. Ничего подобного они не сделали. Они делают вид, что они за льготы, говорят еще какой-то детский лепет", - прокомментировал Новиков.

Коммунисты также призвали "нанести новый сильный удар" по этой "реформе" в ходе митинга 2 сентября. Акция начнется в 11 утра, и, как было объявлено, она согласована властями Москвы. Организаторы протеста ожидают, что в этот день на улицы столицы выйдут до 200 тыс. человек.