На Южном Урале машиниста РЖД обвиняют в получении взяток и мошенничестве

На Южном Урале 35-летний машинист-инструктор РЖД обвиняется в получении взяток и мошенничестве.

Следствие считает, что в течение 2017 года машинист не раз получал денежные средства в виде взятки от членов локомотивных бригад локомотивного депо за включение их в список работников, претендующих на вознаграждение за обеспечение безопасности движения, сообщили Накануне.RU в Уральском СУ на транспорте СК РФ.

Общая сумма незаконно полученных денежных средств составила свыше 200 тыс. рублей.