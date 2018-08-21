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Крупные телеканалы убрали свои трансляции с главной Яндекса
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Яндекс (2012) | Фото:yugopolis.ru

Яндекс потерял трансляции основных российских телеканалов, которые с 2017 года были размещены на главной и тематических страницах поисковика. Причина, которую называют телевещатели - беспечное обращение с пиратским контентом. Дело в том, что наряду с эфирными гигантами на площадке размещаются и продвигаются собственные каналы Яндекса. Вещатели посчитали, что их трансляции работают на повышение популярности каналов Я.Мультфильмы и Я.Комедии, при этом поисковая выдача контента Яндекса не фильтруется от нелицензионных копий. Известно, что свои плейеры убрали Первый, ТНТ, НТВ, РЕН ТВ и другие, об этом пишет сегодня Коммерсант.

(2011)|Фото:"Ситуация, при которой вещатели раскручивают медиасервисы Яндекса, предоставляя контент, но закрывая глаза на пиратство в поисковой выдаче, является разрушительной для медиаотрасли",— считает представитель НМГ Алексей Уразов. Холдинг НМГ объединяет РЕН ТВ и Пятый канал, и вместе с другими вещателями развивает собственную платформу онлайн-дистрибуции контента — "Витрина ТВ".

ТНТ(2012)|Фото:ТНТС коллегой согласна представитель Газпром-медиа Мария Громова. "Поисковая выдача Яндекс.Видео содержит множество ссылок на пиратские видеоресурсы, где размещены проекты телеканалов холдинга. Мы неоднократно обращались в Яндекс с просьбой о блокировке контента в поисковой выдаче в соответствии с принципами DMCA (Digital Millennium Copyright Act, американский закон об авторском праве в цифровую эпоху), однако безрезультатно", - заявила Громова, уточнив, что у Google, например, нет такой проблемы. Холдинг Газпром-
медиа, в который входят НТВ, ТНТ, ТВ-3 и другие, недавно запустил онлайн-сервис ТНТ-Premier с контентом своих каналов.

Продюсер Александр Акопов назвал Яндекс "главной пиратской площадкой в стране, которая мешает работать всем, отказывается обсуждать эту тему под надуманными предлогами, поэтому дальше будет только больше".

Яндекс(2012)|Фото:pochesnomu.ruВ самом Яндексе сокрушаются, что ни в одном официальном письме от телеканалов не шла речь о пиратстве. "Пользователи всегда могут найти релевантный для себя видеоконтент, а рекламодатели — возможность коммуникации с аудиторией. Так, новости пользователи могут узнать из видео в "Яндекс.Новостях" и каналов Euronews и РБК, спорт можно посмотреть на телеканале "Футбол" и в проектах по спортивным трансляциям, а развлекательный контент — на новых каналах "Яндекса" "Комедии" и "Мультфильмы", а также в большой библиотеке кино и сериалов", - подчеркнул представитель "Яндекса".

Уход телеканалов по причине пиратства представляется "нелогичным и нерыночным", считает директор Российской ассоциации электронных коммуникаций Сергей Плуготаренко. Борьба с пиратством — не запреты, а создание доступных и качественных платформ для дистрибуции легального видео и логично строить их вместе с онлайн-лидерами, такими как Яндекс, полагает он.

Часть телеканалов все же осталась с Яндексом, на текущий момент витрина яндексового ТВ онлайн выглядит так:

(2018)|Фото:

Другие новости по темам: пираты, яндекс, трансляции, телеканал
21.08.2018 11:42 Мск | Москва | информационная служба Накануне.RU
13:42 Екб

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Крупные телеканалы убрали свои трансляции с главной Яндекса
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