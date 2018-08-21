Украинцы "штурмуют" Крым. Киев признался в беспомощности

Украинский политтехнолог Михаил Подоляк разоблачил ложь киевских властей о том, что число украинцев, приезжающих в Крым отдыхать, якобы становится все меньше. На самом деле оно год от года растет, пишет он в издании "Главред". Тем временем украинские власти признают потерю госконтроля над перевозками в Крым.

По его словам, нужно сесть в поезд Киев – Новоалексеевка (Херсонская область), приехать на конечную станцию, выйти на перрон и посмотреть на людской поток, спешно занимающий места в такси до Чонгара, где можно увидеть "многокилометровые вереницы автомобилей с украинскими номерами". "В прошлом году было существенно меньше", – отмечает Подоляк.

Он считает, что общий поток туристов в Крым несколько уменьшился, так как крупные туроператоры, работающие с европейскими компаниями, отказались от организации туров в Крым, придерживаясь секторальных европейских санкций. Но сами украинцы делают все для облегчения возможности отдыхать в Крыму, и их на российский полуостров едет все больше.

"Мы сами хотим обманываться. И совсем не хотим знать правду, которая убийственна. По всем направлениям. Сплошная ложь, завернутая в патриотизм", - подчеркивает политтехнолог.

Подоляк также пишет, что местные таксисты признают: почти вся индустрия частного извоза заточена на "крымские переходы".

Об этом свидетельствует заявление так называемого "постпреда президента Украины в Крыму" Бориса Бабина, которое он сделал накануне. Бабин констатировал, что на юге Херсонской области наблюдается "потеря государственного контроля" в вопросе транспортного сообщения с Крымом.

"Хотелось бы подтвердить, что вопросы нелегальных перевозок, вопросы нелегального и полулегального бизнеса вблизи границы приобретают все большие обороты", - признал он.

По его данным, на контрольном пункте въезда-выезда "Каланчак" ситуация с перевозками только ухудшилась. Заместитель Бабина Изет Гданов отметил, что администрации Генического района неоднократно давались указания, чтобы она назначила легального перевозчика в Крым, но так ничего и не сделано.

Украинские власти оказались заложниками своей же пропаганды о Крыме, в котором даже собрались назначить "новые власти".

Глава комитета парламента Крыма по санаторно-курортному комплексу и туризму Алексей Черняк сегодня заявил, что Крым в этом году уже посетили более 830 тыс. украинских туристов, что превысило прошлогодний рекордный показатель.

16 августа глава Ростуризма Олег Сафонов отметил, что число украинских туристов в Крыму растет, но украинские власти чинят им препятствия.

Напомним, как сообщало Накануне.RU, год назад в Управлении Верховного комиссара ООН по правам человека правительству Украины было рекомендовано "снять все ограничения свободы передвижения в Крым и из Крыма, которые не являются необходимыми".