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Новости
21.08.2018 11:57 Мск (13:57 Екб)
общество | Ямало-Ненецкий АО
Четверо ямальских детей получат компенсации за нападения на них бродячих собак
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злая собака (2015) | Фото: dailymirror.info

Прокуратура добилась выплат властями Красноселькупского и Надымского районов компенсаций детям за нападения на них бродячих животных.

Пострадали три ребенка в Красноселькупском районе и один – в Надымском. В первых трех случаях суды решили, что дети должны получить по 40 тыс. руб. каждый, в четвертом – 15 тыс. руб. Администрации районов обжаловали эти решения. По мнению чиновников, отлов и содержание бездомных собак – право, а не обязанность властей, поэтому они ничего детям не должны. Однако специальные организации ловят собак по договорам с администрацией, за что получают деньги из бюджета. 20 августа окружной суд оставил решение коллег без изменений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, весной и летом этого года на Ямале произошло несколько серьезных нападений бездомных собак на детей. В ряде случаев власти должны компенсировать детям страдания.

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21.08.2018 11:57 Мск | Красноселькупский р-н | Михаил Лукашкин
13:57 Екб

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