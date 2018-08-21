Четверо ямальских детей получат компенсации за нападения на них бродячих собак

Прокуратура добилась выплат властями Красноселькупского и Надымского районов компенсаций детям за нападения на них бродячих животных.

Пострадали три ребенка в Красноселькупском районе и один – в Надымском. В первых трех случаях суды решили, что дети должны получить по 40 тыс. руб. каждый, в четвертом – 15 тыс. руб. Администрации районов обжаловали эти решения. По мнению чиновников, отлов и содержание бездомных собак – право, а не обязанность властей, поэтому они ничего детям не должны. Однако специальные организации ловят собак по договорам с администрацией, за что получают деньги из бюджета. 20 августа окружной суд оставил решение коллег без изменений, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямала.

Напомним, весной и летом этого года на Ямале произошло несколько серьезных нападений бездомных собак на детей. В ряде случаев власти должны компенсировать детям страдания.