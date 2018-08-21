Уральским подросткам, задержанным за расправу над инвалидом, предъявлено обвинение

Следственный комитет продолжает работу по уголовному делу о гибели молодого жителя уральского города Березовский, тело которого было найдено в районе гаражно-строительного кооператива недалеко от дома по улице Исакова. Задержанным подросткам предъявлено обвинение.

Напомним, трагедия произошла 10 августа: группа подростков от 14 до 16 лет до смерти избила 20-летнего инвалида. Произошедшее вызвало большой резонанс среди жителей города, они собираются выходить на митинг.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете России, установлены все участники инцидента, четверым ранее задержанным подросткам предъявлено обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть (часть 4 статьи 111 УК РФ). Как пояснили в следствии, решение о предъявлении обвинения именно по данной статье УК принято с учетом результатов судебно-медицинской экспертизы, показавшей, что непосредственной причиной смерти юноши стала черепно-мозговая травма.

Один из подростков ранее был взят под стражу. Уже сегодня следствие планирует обратиться в суд с ходатайством об избрании для оставшихся троих аналогичной меры пресечения. Как добавили в СКР, максимально возможное наказание за данное особо тяжкое преступление - до 15 лет тюрьмы, но по закону, несовершеннолетние не могут получить больше 10 лет лишения свободы - независимо от того, какое особо тяжкое преступление ими совершено.

Сейчас решается вопрос о помещении в центр временной изоляции несовершеннолетних правонарушителей на предусмотренный законом срок до трех лет 13-летней девушки, которая, согласно материалам дела, находилась в одной компании с предполагаемыми злоумышленниками. В ведомстве пояснили, что она не достигла возраста привлечения к уголовной ответственности, но есть возможность на основании судебного решения временно ограничить ее свободу, поместив в указанный центр. Ход расследования уголовного дела поставлен на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России.

Ранее сообщалось, что трое из задержанных подростков состояли на школьном учете.