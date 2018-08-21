Ученые из Екатеринбурга отправились на поиски метеоритов в Монголию

Ученые Уральского федерального университета отправились в экспедицию в Монголию в пустыню Гоби на поиски новых образцов метеоритов. Шесть сотрудников вуза вылетают сегодня, 21 августа, в столицу Монголии – город Улан-Батор, сообщили Накануне.RU в пресс-службе университета.

Метеоритная экспедиция УрФУ будет работать до 8 сентября. Ученые вместе с коллегами Института астрономии и геофизики Академии наук Монголии пройдут около 8 тыс. км, чтобы найти новое вещество.

Как сообщало Накануне.RU, ранее в Монголии еще не находили метеориты, поэтому, в случае удачной поездки, ученые будут проводить исследования совместно с Академией наук.

"Первоначальный план предполагал прохождение кольцевого маршрута протяженностью около четырех тысяч километров от Улан-Батора до юго-западной части пустыни Гоби и обратно, но в связи с обильными осадками на территории Монголии, вероятнее всего, маршрут придется корректировать. Будем принимать решение на месте по ситуации", — рассказал руководитель поискового отряда УрФУ Александр Пастухович.

Отметим, что это уже четвертая зарубежная экспедиция ученых УрФУ за метеоритами, после антарктической (Земля Королевы Мод), иранской (пустыня Деште-Лут) и чилийской (пустыня Атакама). На территории СССР и России метеоритная экспедиция работает с 1986 года.

Напомним, что недавно уральские ученые представили новые образцы метеорита на съезде Метеоритного общества в Москве. Это те образцы, которые были найдены в конце июня в Липецкой области. Новое вещество получило имя "Озерки".

Для изучения материала в УрФУ также создана специализированная лаборатория Extra Terra Consortium, которая занимает лидирующие позиции в исследовании космического вещества.