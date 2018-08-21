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Юлия Михалкова, которую суд снял с выборов в гордуму Екатеринбурга, продолжает агитацию
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(2018) | Фото: Накануне.RU

Актриса шоу "Уральских пельменей" Юлия Михалкова, регистрацию которой на выборы в городскую думу Екатеринбурга отменил суд, продолжает агитацию. Брошюры с призывом отдать за неё голос появились на этой неделе, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Михалкова, которая шла на выборы как самовыдвиженец по округу №9, в рабоче-крестьянском образе уверяет, что "Ленинский район в центре внимания".

Что касается перевоплощения, то тут у актрисы "Уральских пельменей" нет конкурентов. Юлия постоянно участвует в религиозных мероприятиях, что, впрочем, не мешает ей позировать в довольно откровенных образах, а теперь она - колхозница.

(2018)|Фото: Накануне.RU

По словам главы городского избиркома Ильи Захарова, у Михалковой есть право на ведение агитации.

"Решение суда ещё не вступило в силу, и Юлия Михалкова является кандидатом в городскую думу Екатеринбурга, поэтому имеет право создавать избирательный фонд", - сообщил Накануне.RU Захаров.

Напомним, что 13 августа суд отменил регистрацию Михалковой на выборах в гордуму, иск был подан от другого кандидата - Рустама Казыханова, который выдвинут по одномандатному округу №9 от "Российской партии пенсионеров за справедливость". Юлия Михалкова не согласилась с этим решением и подала апелляционную жалобу, она будет рассмотрена Свердловским областным судом 24 августа. Возможно, уверенности актрисе в благоприятном для себя исходе в суде прибавили проблемы "Пенсионеров", которые рискуют остаться без кандидатов на выборах.

Ранее актриса уже мечтала стать министром культуры, пробовала силы на выборах в Госдуму и региональное заксобрание. "Юля-хохотуля" отметилась запоминающимися высказываниями относительно своей политической карьеры. Во время дебатов, отвечая на вопрос про фотосессию в стиле "ню", Михалкова заявила: "Вам нравится, как я выгляжу? Если я умею следить за собой, то я смогу помогать следить и за городом, и за областью, и за страной". А в реалити-шоу Максима Галкина "МаксимМаксим", отвечая на вопрос, какой закон она бы ввела, если бы стала депутатом, Михалкова заявила: "Естественно, меня интересует коррупция".

михалкова юля, патриарх кирилл(2016)|Фото:instagram.com

Юлия Михалкова(2016)|Фото: максим

Другие новости по темам: Юлия Михалкова, выборы, кандидат, гордума, суд
21.08.2018 12:22 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
14:22 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 17.08.2018 13:39 Мск
Актриса "Уральских пельменей" обжаловала снятие с выборов в гордуму Екатеринбурга

Ранее 15.08.2018 12:44 Мск
Дело в подписях. Стала известна причина, по которой Михалкову не допустили до выборов в думу Екатеринбурга

Ранее 13.08.2018 16:30 Мск
Актрису "Уральских пельменей" не допустили до выборов в гордуму Екатеринбурга








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Юлия Михалкова, которую суд снял с выборов в гордуму Екатеринбурга, продолжает агитацию
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