Microsoft обвинила российских хакеров во вмешательстве в выборы в Конгресс

Корпорация Microsoft заявила, что зафиксировала новые попытки хакеров повлиять на выборы в Конгресс США, пишет "Газета.ру".

Напомним, в середине текущего месяца американский Минюст выдвинул обвинения 12-ти гражданам РФ во вмешательстве в выборы США. Им вменили хакерские атаки на Демократическую партию и получении за счет этого конфиденциальной информации.

По данным Microsoft, группировка хакеров, "связанная с российским правительством", создавала фальшивые домены, которые маскировались, в частности, под сайт сената США.

В компании добавили, что хакеры планировали с помощью фишинга получить личные данные и пароли своих жертв, однако их попытки не увенчались успехом.

Ранее стало известно, что в США разрабатывают новые меры наказания для иностранных хакеров, в том числе и из России, которые могут проникать в сети важнейших структур.