Борис Дубровский пригрозил увольнениями за срыв сроков подготовки к саммитам ШОС и БРИКС

Губернатор Борис Дубровский установил персональную ответственность руководителей всех уровней, задействованных в подготовки к проведению саммитов ШОС и БРИКС с 2020 году. В областном правительстве будет внедрена информационная система проектного управления для контроля за подготовкой, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

"Срыв сроков выполнения поставленных задач по подготовке к проведению саммитов ШОС и БРИКС приведет к дисциплинарным взысканиям, вплоть до увольнений", - подчеркнул Борис Дубровский.

Напомним, в 2020 году в Челябинске пройдут саммиты ШОС и БРИКС. На их подготовку городу необходимо около 50 млрд руб., почти половина из них – частные инвестиции. Чтобы принять международные мероприятия, необходимо построить два конгресс-холла, "президентский городок", гостиницы и провести реконструкцию аэропорта.

8 августа подготовку города к саммитам ШОС и БРИКС оценил полпред в УрФО Николай Цуканов. Он посетил аэропорт и стройплощадку конгресс-холла "Таганай". Полномочный представитель президента убедился, что работа по подготовке города к проведению крупных международных мероприятий осуществляется качественно и системно, и дал ряд поручений.

"Необходимо по каждому проекту разработать "дорожные карты", четкие графики со сроками, объёмом финансирования. Я попросил губернатора, чтобы он назначил руководителя проекта, отвечающего за строительную часть подготовки. Если что-то не получается – сообщать оперативно в федеральные ведомства, полпредство также будет подключаться, чтобы совместно с губернатором отрабатывать возникающие проблемы, потому что сложные объекты и сжатые сроки", – подчеркнул он.