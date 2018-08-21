В Красноярском крае ребенок погиб от взрыва газового баллона в автомобиле его отца

В Красноярском крае в автомобиле взорвался газовый баллон. В результате ЧП погиб маленький ребенок.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете РФ, все случилось днем 20 августа на улице Горького города Ужура: в багажнике легкового автомобиля взорвался газовый баллон. Ожоги получил 43-летний водитель и двое его детей: 6-летняя девочка и 4-летний мальчик. Все были госпитализированы в реанимацию районной больницы. Утром 21 августа, несмотря на все усилия врачей, мальчик скончался.

Как удалось выяснить следователям, мужчина на принадлежащем ему автомобиле "Тойота Филдер" вместе с детьми поехал для замены газового баллона. Сдав старый баллон и получив новый, он поехал в сторону дома, но услышал звук выходящего газа. Водитель остановил машину и решил проверить баллон. В тот момент, когда он открыл дверь багажника, произошел взрыв.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего и виновник трагедии.