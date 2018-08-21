Кабул обстреляли ракетами во время выступления президента

Несколько ракет ударили по президентскому дворцу и правительственному кварталу Кабула, где расположены посольства многих стран. О пострадавших не сообщается.

Спустя несколько часов в Кабуле прогремел взрыв, передает РИА Новости.

Атака произошла во время выступления президента Афганистана Ашрафа Гани по случаю празднования Курбан-байрама, сообщают местные СМИ.

Ранее Гани объявлял о перемирии с движением "Талибан" (запрещено в России) по случаю исламского праздника жертвоприношения.

В апреле в Кабуле подорвались террористы-смертники. Один из взрывов прогремел в районе, где находятся представительства иностранных государств, а также разведывательное ведомство Афганистана. Семь человек погибли, еще 20 получили ранения.