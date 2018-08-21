Из-за работ "Водного союза" на Солнечном бульваре в Кургане на две недели отключат горячую воду и перекроют дороги в нескольких дворах

В Кургане специалисты "Водного союза" приступают к масштабным ремонтным работам на бульваре Солнечном.

В нескольких домах на две недели (с 8.00 22 августа до 8.00 3 сентября - прим. ред.) отключат горячую воду, холодная вода продолжит поступать в квартиры горожан.

Вот список домов, где отключат горячую воду:

- бульвар Солнечный, 8, 9, 10, 11, 15к2, 15к6, 16, 16А, 17.

Эти работы на водопроводе будут проводиться в рамках освоения городской субсидии.

Также для производства работ на аварийном водопроводе потребуется закрыть для движения сразу несколько дворов на Солнечном бульваре:

- с 8.00 22 августа до 21.00 22 сентября будет закрыт дворовый проезд у дома №11

- с 8.00 27 августа до 21.00 29 сентября будет закрыт дворовый проезд у дома №10

- с 8.00 22 августа до 21.00 23 октября будет закрыт дворовый проезд у дома №9.

Воды в данных домах отключат лишь в конце работ при врезке новых участков в действующую сеть.