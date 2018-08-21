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Новости
21.08.2018 10:35 Мск (12:35 Екб)
спорт | За рубежом
Усэйн Болт провел первую тренировку в австралийском футбольном клубе "Сентрал Кост Маринерс"
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тренировка в составе футбольной команды «Сентрал Кост Маринерс» (2018) | Фото: twitter.com/CCMariners

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике из Ямайки Усэйн Болт провел первую тренировку с составе австралийской футбольной команды "Сентрал Кост Маринерс", передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее легендарный спортсмен подписал соглашение с клубом, согласно которому он будет тренироваться с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта. Решение клуб примет после окончания восьминедельного тренировочного периода.

тренировка в составе футбольной команды «Сентрал Кост Маринерс»(2018)|Фото: twitter.com/CCMariners

тренировка в составе футбольной команды «Сентрал Кост Маринерс»(2018)|Фото: twitter.com/CCMariners

"Я не ставлю перед собой никаких целей, я просто собираюсь отдаться работе. Я здесь, чтобы подтолкнуть себя к новому, чтобы узнать новое о себе, — цитирует sportbox.ru слова Болта, сказанные на пресс-конференции после тренировки.

в составе футбольной команды «Сентрал Кост Маринерс»(2018)|Фото: twitter.com/CCMariners

Ранее ямаец неоднократно говорил, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе, а его мечта — играть за английский "Манчестер Юнайтед". В расположение австралийского клуба он прибыл три дня назад, а свой первый матч может провести уже в августе — в одном из товарищеских матчей.

Напомним, что Болт завершил карьеру спринтера после выступления на прошлогоднем первенстве планеты в Лондоне, однако там 11-кратный чемпион мира сумел завоевать лишь "бронзу" в беге на 100 метров. Мало того, в своем последнем забеге (финал эстафеты 4 по 100 метров) он не смог финишировать, получив травму на первых метрах дистанции.

Болт является единственным спортсменом, побеждавшим на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпийских играх подряд (2008, 2012, 2016), также на его счету 8 мировых рекордов, в том числе действующие: 100 метров - 9,58 секунды, 200 метров - 9,19.

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21.08.2018 10:35 Мск | Давыдов Денис
12:35 Екб

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Усэйн Болт провел первую тренировку в австралийском футбольном клубе "Сентрал Кост Маринерс"
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