Усэйн Болт провел первую тренировку в австралийском футбольном клубе "Сентрал Кост Маринерс"

Восьмикратный олимпийский чемпион по легкой атлетике из Ямайки Усэйн Болт провел первую тренировку с составе австралийской футбольной команды "Сентрал Кост Маринерс", передает корреспондент Накануне.RU.

Ранее легендарный спортсмен подписал соглашение с клубом, согласно которому он будет тренироваться с командой, имея возможность для заключения профессионального контракта. Решение клуб примет после окончания восьминедельного тренировочного периода.

"Я не ставлю перед собой никаких целей, я просто собираюсь отдаться работе. Я здесь, чтобы подтолкнуть себя к новому, чтобы узнать новое о себе, — цитирует sportbox.ru слова Болта, сказанные на пресс-конференции после тренировки.

Ранее ямаец неоднократно говорил, что хотел бы попробовать себя в профессиональном футболе, а его мечта — играть за английский "Манчестер Юнайтед". В расположение австралийского клуба он прибыл три дня назад, а свой первый матч может провести уже в августе — в одном из товарищеских матчей.

Напомним, что Болт завершил карьеру спринтера после выступления на прошлогоднем первенстве планеты в Лондоне, однако там 11-кратный чемпион мира сумел завоевать лишь "бронзу" в беге на 100 метров. Мало того, в своем последнем забеге (финал эстафеты 4 по 100 метров) он не смог финишировать, получив травму на первых метрах дистанции.

Болт является единственным спортсменом, побеждавшим на дистанциях 100 и 200 метров на трех Олимпийских играх подряд (2008, 2012, 2016), также на его счету 8 мировых рекордов, в том числе действующие: 100 метров - 9,58 секунды, 200 метров - 9,19.