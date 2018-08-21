В Исеть сливают нефть? Екатеринбургские общественники пожалуются в Минприроды

Активисты общественного движения "Гражданский патруль" выявили факт сброса нефтепродуктов в реку Исеть в Екатеринбурге. Общественники хотят добиться проверки от Министерства природных ресурсов и экологии Свердловской области, передает корреспондент Накануне.RU

Они уже обратилась в природоохранную прокуратуру, Роспотребнадзор, а также в администрацию города.

"Мы предполагаем, в ручей ливневой канализации могут попадать производственные сточные воды локомотивных и вагонных депо, расположенных неподалеку, по крайней мере, в Верх-Исетский пруд сбрасывают нефтепродукты со стороны ремонтных мастерских РЖД", - говорит активист Роман Тихонов.

Отметим, в прошлом году было замечено огромное масляное пятно на поверхности пруда в центре города. Происхождение его неизвестно: не исключалось, что произошел разлив нефтепродуктов. Пятно наблюдали в районе Макаровского моста. Тогда Росприроднадзор заявил, что это обусловлено проводимыми экскаватором работами при реконструкции моста.

Добавим, что в начале лета екатеринбуржцы также жаловались на многочисленные свалки на берегах Исети. В администрацию города было направлено 84 жалобы.