"Превышенцы "Югры" потребовали от кандидатов в губернаторы Тюменской области ответов о решении их проблем

"Превышенцы" банка "Югра", которые с прошлого года добиваются возврата "сгоревших" средств, поинтересовались у кандидатов в губернаторы Тюменской области о том, как они относятся к политике Центробанка, передает корреспондент Накануне.RU.

Каждому кандидату "превышенцы", от лица созданной ими организации "Союз вкладчиков России", направили по электронной почте обращение с одним и тем же текстом.

В обращении указывается, что на региональном и федеральном уровне организация известна своими акциями и пикетами, благодаря которым вкладчикам уже удалось "добиться проведения парламентского расследования Госдумой незаконных действий представителей Банка России по разорению самого крупного из числа репрессированных банков".

"Союз вкладчиков России" предложил кандидатам ответить на вопрос о личном отношении к руководству Центробанка и персонально к Эльвире Набиуллиной, а также поинтересовался об отношении кандидатов к законодательному изменению реестровой очередности в банкротных банковских производствах физических лиц-вкладчиков, а также малого и среднего бизнеса из третьей очереди - в первую, а АСВ - в третью очередь. Третьим вопросом в обращении стал вопрос об отношении к изменению статуса ЦБ и проведению референдума.

Двое кандидатов на пост губернатора Тюменской области уже ознакомились с обращением - от кандидата "Справедливой России" Владимира Пискайкина вкладчикам ответ пришел:

"Озабочен ситуацией с отзывом у банков лицензий. Существующий порядок должен быть изменен или отменен. Понятно желание властей все контролировать, но это вредит бизнесу. Думаю, что отзыв лицензии должен быть практически невозможен иначе эта ситуация льет воду на нечестивых в бизнесе. Поскольку были лицензии и полный контроль Банка России проблему будем решать из прибыли Банка России, при установлении виновных, за счет них тоже, но и часть сверхдоходов бюджета может направлена на решение прав вкладчиков. Как именно нужно обсуждать в конкретном случае", - такой ответ приводят вкладчики в своей группе в соцсети "ВКонтакте".

Подтвердил получение сообщения и кандидат от ЛДПР Артем Зайцев. В разговоре с корреспондентом Накануне.RU он сообщил, что знаком с ситуацией, в которую попали вкладчики "Югры", поскольку когда произошел отзыв лицензии у банка, люди обращались с этим вопросам в ЛДПР. Артем Зайцев отметил, что на региональном уровне проблему не решить, но он будет расценивать ее как наказ избирателей, данный кандидату в губернаторы. Саму проблему кандидат сравнил с ситуацией с обманутыми дольщиками и напомнил, что власть услышала людей после того, как проблема вышла в публичную плоскость: состоялось публичное обсуждение в Госдуме, а после был принят закон по защите прав обманутых дольщиков.

"Юг Тюменской области нашли выход из ситуации и на сегодняшний день проблема с дольщиками решена. Я думаю, что этот пример будет транслироваться на другие субъекты РФ. Здесь все то же самое. Я думаю, что правительству РФ следует пересмотреть законы, по которым эта деятельность регулируется. Кто нам мешает страховать абсолютно любую сумму вкладов? Ведь банк привлекая денежные средства на вклад привлекает их не просто чтобы они у него полежали. Банк на этих средствах зарабатывает деньги. И раз банк зарабатывает деньги на деньгах, то какая проблема ему застраховать в государственной страховой компании всю сумму? Ведь по факту эти деньги в банк пришли, в финансовую систему страны попали. Что нам мешает застраховать их в полном объеме?" - поделился мнением либерал-демократ.

Он пообещал отправить вкладчикам ответ и включить этот вопрос в список наказов избирателей.

Кандидат от КПРФ Иван Левченко прокомментировать обращение вкладчиков не смог. Он сообщил, что пока не получал обращение. Неизвестным осталось мнение и кандидата от "Единой России" врио губернатора Тюменской области Александра Моора. Письмо ему было направлено сразу на два почтовых ящика - одно ушло в пресс-службу, второе - в аппарат губернатора.

В пресс-службе врио корреспонденту Накануне.RU сообщили, что в аппарате губернатора письма регистрируются и на каждое письмо готовится ответ. От дальнейших комментариев в пресс-службе отказались, уточнив, что обращение к Александру Моору именно как к кандидату является компетенцией предвыборного штаба Моора, но не пресс-службы.

Лидер вкладчиков "Югры" Николай Николаев заявил, что обращение о личном отношении Александра Моора к политике Центробанка будет направлено в штаб до конца этой недели в письменном виде. К обращению вкладчики намереваются приложить 40-50 подписей.

Банк "Югра" лишился лицензии 28 июля 2017 г. ЦБ заявил, что бизнес-модель банка основывалась на финансировании бизнес-проектов его бенефициаров за счет привлеченных средств физлиц. При этом, согласно заявлению регулятора, адекватные резервы "Югра" не создавала, и обследование финансового положения банка показало полную утрату капитала.