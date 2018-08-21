Год со дня крупного пожара в центре Ростова: СК не подтвердил версию поджога

СКР предъявил обвинение чиновникам и энергетикам по делу о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону, произошедшем в 2017 году.

Пожар вспыхнул ровно год назад, 21 августа, на улице Нижегородской, полицией было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Огонь уничтожил 107 строений и 87 жилых домов. Число пострадавших достигло 45 человек, был найден один погибший. При этом жители частных домов в центре города жаловались на угрозы неизвестных после отказа выкупа участков за небольшие суммы. По словам ростовчан, после этого началась череда пожаров.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете, версия об умышленном поджоге не подтвердилась.

Как установили следователи, перед пожаром произошло короткое замыкание проводов воздушных линий электропередач. Были допущены нарушения, приведшие к перехлесту проводов, короткому замыканию и возгоранию несанкционированной свалки бытового мусора. Развитию пожара также способствовали плотная жилая застройка, жаркая погода и сильный ветер.

Обвинение в халатности предъявлено бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, которая не организовала контроль по очистке и уборке территории.

Начальнику Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" и старшему мастеру производственного участка предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, а также в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.

Напомним, правительство выделило почти 80 млн рублей на компенсации пострадавшим. Позже еще 259,2 млн рублей было направлено жителям Ростова-на-Дону, лишившимся жилья в результате пожара.