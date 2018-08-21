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21.08.2018 10:34 Мск (12:34 Екб)
происшествия | Южный ФО | В России
Год со дня крупного пожара в центре Ростова: СК не подтвердил версию поджога
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пожар, Ростов (2017) | Фото: vk.com

СКР предъявил обвинение чиновникам и энергетикам по делу о крупном пожаре в центре Ростова-на-Дону, произошедшем в 2017 году.
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Пожар вспыхнул ровно год назад, 21 августа, на улице Нижегородской, полицией было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 167 УК РФ (Умышленные уничтожение или повреждение имущества).

Огонь уничтожил 107 строений и 87 жилых домов. Число пострадавших достигло 45 человек, был найден один погибший. При этом жители частных домов в центре города жаловались на угрозы неизвестных после отказа выкупа участков за небольшие суммы. По словам ростовчан, после этого началась череда пожаров.

Как сообщили Накануне.RU в Следственном комитете, версия об умышленном поджоге не подтвердилась.

Как установили следователи, перед пожаром произошло короткое замыкание проводов воздушных линий электропередач. Были допущены нарушения, приведшие к перехлесту проводов, короткому замыканию и возгоранию несанкционированной свалки бытового мусора. Развитию пожара также способствовали плотная жилая застройка, жаркая погода и сильный ветер.

пожар, Ростов(2017)|Фото: vk.com

Обвинение в халатности предъявлено бывшему заместителю главы администрации Пролетарского района Ростова-на-Дону, которая не организовала контроль по очистке и уборке территории.

пожар, Ростов(2017)|Фото: vk.com

Начальнику Восточного РЭС филиала ОАО "Донэнерго" и старшему мастеру производственного участка предъявлены обвинения в причинении смерти по неосторожности, а также в уничтожении или повреждении имущества по неосторожности.

Напомним, правительство выделило почти 80 млн рублей на компенсации пострадавшим. Позже еще 259,2 млн рублей было направлено жителям Ростова-на-Дону, лишившимся жилья в результате пожара.

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21.08.2018 10:34 Мск | Ростов-на-Дону | информационная служба Накануне.RU
12:34 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 24.11.2017 10:22 Мск
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Ранее 04.09.2017 14:03 Мск
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Ранее 28.08.2017 15:36 Мск
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Год со дня крупного пожара в центре Ростова: СК не подтвердил версию поджога
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