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МЧС: торгово-развлекательный центр "Мегаполис" в Екатеринбурге эвакуировали из-за сгоревшей еды
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ТЦ Сила воли, пожарная безопасность (2018) | Фото: Накануне.RU

В ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что случилось сегодня в торгово-развлекательном центре "Мегаполис" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ведомства, сигнал о задымлении поступил в 11 часов 30 минут по местному времени. Из здания ТРЦ были эвакуированы около 1 тыс. человек.

Как отметили в МЧС, автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что все произошло в результате пригорания пищи на плите на кухне в одном из магазинов на первом этаже.

(2018)|Фото: vk.com/incekb

"Пострадавших нет. К месту происшествия выезжали 48 человек и 14 единиц пожарно-спасательной техники. После проветривания помещений торгово-развлекательный центр возобновил работу", - добавили в ведомстве.

Напомним, также ТРЦ "Мегаполис" эвакуировали в марте этого года. Тогда эвакуация оказалась учебной.

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21.08.2018 10:38 Мск | Екатеринбург | информационная служба Накануне.RU
12:38 Екб

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Предыдущие новости на эту тему: Ранее 21.08.2018 10:09 Мск
В Екатеринбурге из-за задымления эвакуировали торгово-развлекательный центр "Мегаполис"








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МЧС: торгово-развлекательный центр "Мегаполис" в Екатеринбурге эвакуировали из-за сгоревшей еды
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