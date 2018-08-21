МЧС: торгово-развлекательный центр "Мегаполис" в Екатеринбурге эвакуировали из-за сгоревшей еды

В ГУ МЧС России по Свердловской области рассказали, что случилось сегодня в торгово-развлекательном центре "Мегаполис" в Екатеринбурге.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-центре ведомства, сигнал о задымлении поступил в 11 часов 30 минут по местному времени. Из здания ТРЦ были эвакуированы около 1 тыс. человек.

Как отметили в МЧС, автоматическая пожарная сигнализация позволила своевременно обнаружить задымление и организовать эвакуацию. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что все произошло в результате пригорания пищи на плите на кухне в одном из магазинов на первом этаже.

"Пострадавших нет. К месту происшествия выезжали 48 человек и 14 единиц пожарно-спасательной техники. После проветривания помещений торгово-развлекательный центр возобновил работу", - добавили в ведомстве.

Напомним, также ТРЦ "Мегаполис" эвакуировали в марте этого года. Тогда эвакуация оказалась учебной.