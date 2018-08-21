В Кургане на целый день отключают воду в 22 жилых домах и организациях в районе Дома быта

21.08.2018 10:33 Мск | Курган | Михаил Белокрылов

12:33 Екб





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В Кургане на целый день отключают воду в 22 жилых домах и организациях в районе Дома быта