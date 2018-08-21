В Кургане на целый день отключают воду в 22 жилых домах и организациях в районе Дома быта

"Водный союз" вновь заявил об отключении воды в центральной части Кургана.
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На этот раз коммунальщики будут врезать водопровод по адресу Рихарда Зорге, 7.
Плановое отключение холодного водоснабжения пройдет 22 августа, сообщили Накануне.RU в пресс-службе "Водного союза".
Холодной воды не будет с 9.00 до 24.00 по следующим адресам:
- ул.Рихарда Зорге, 1 (детский сад №39), 20, 24 (Музыкальный колледж), 26, 28, 30, 32
- ул.1 Мая, 6, 8А, 8, 11, 11Б, 13, 15, 17, 19, 21, 21/1, 11А
- ул.Коли Мяготина, 56А (Дом быта)
- ул.Свердлова, 38
- ул.Войкова, 24.