"Справедливая Россия" больше всех тратит на выборах в гордуму Екатеринбурга

На выборы в городскую думу Екатеринбурга политические партии потратили 20,5 млн руб. Все официальные данные были опубликованы на сайте городского избиркома. Отчётность предоставлена на 8 августа, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Так, больше всех пополнило свой счёт региональное отделение партии "Справедливая Россия" - 6,2 млн руб., а на агитацию ушло 3,7 млн руб. От избирателей партия ничего не получила.

Второе место занимает "Единая Россия". На счету у партии - 5,4 млн руб., а жители Екатеринбурга пожертвовала партии около 11 тыс.руб., также в этом приняла участие компания "Комплексное развитие территорий, реновации, освоение - 150 тыс.руб.

У ЛДПР - 2,8 млн руб., у КПРФ - 2,5 млн руб., у свердловского "Яблока" 1,8 млн руб, а вот партия "Гражданская платформа" не пополняла свой счёт.

Что же касается партии "пенсионеров за социальную справедливость", то на их счету - 1,7 млн руб., но 20 августа стало известно, что президиум центрального совета "РППС" прекратил полномочия Евгения Зяблицева, признав его назначение нелегитимным. Отсюда вытекает и то, что дальнейшее участие партии в выборах в гордуму Екатеринбурга будет прекращено, так как все решения политика также хотят признать незаконными, в том числе, и выдвижение кандидатов на выборы.

Напомним, что выборы в гордуму Екатеринбурга пройдут 9 сентября.