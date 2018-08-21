За пять ударов ножом в шею рецидивист из Шадринска может снова отправиться в тюрьму

Ночью 18 августа в Шадринске двое мужчин находились в гостях у своей знакомой.

В какой то момент в ходе произошедшего конфликта 43-летний мужчина нанес второму гостю не менее 5 ударов ножом в шею, от полученных травм потерпевший скончался на месте происшествия, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по Курганской области.

Злоумышленник решил скрыть следы преступления и спрятать тело, однако это увидел пришедший в гости еще один сосед - он и заявил в полицию о случившемся.

Оказалось, что ранее мужчина уже был судим за совершение особо тяжкого преступления. Сейчас ему предъявили обвинение и заключили под стражу.

Стоит отметить, что он сознался в убийстве.